Bobby Lashley: «MVP me ha dicho de Tony Khan…»

Cuando un luchador valora unirse a una compañía uno de los aspectos qué valora es quién va a tener de jefe. Si Bobby Lashley se une a AEW será Tony Khan. Y sin que haya trascendido si «The All Mighty» ha tenido conversaciones con él, revela lo que su amigo MVP le ha contado después de varias semanas trabajando en la casa Élite.

Coming off his explosive debut on Dynamite last week, former 2-time #ROH World Tag Team Champion Shelton Benjamin is back in action, continuing his unstoppable warpath! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@sammyguevara | @Sheltyb803 | @The305MVP pic.twitter.com/pfHrjlzEOe — All Elite Wrestling (@AEW) October 24, 2024

► ¿Qué dice MVP de Tony Khan

«¿Crees que tienen suficiente dinero para mí? [Ríe] MVP es genial. Una cosa que sé sobre Tony Khan, y esto es algo que he visto y me parece genial, es que los fans deben entenderlo, porque a veces dicen: ‘Solo están contratando a viejos chicos de WWE’. Con cualquier show, necesitas gente ya establecida para ayudar a consolidar a algunos chicos que aún no lo están. La llegada de MVP aporta mucha notoriedad, una base de fans y un punto de partida que pueden aprovechar. Algunos de los chicos allí son luchadores fantásticos, solo necesitan estar en el ring con cierto talento. Si pones a un luchador fantástico con otro igual de bueno y solo tratas de vender la lucha, es difícil porque la gente piensa: ‘Ah, bueno, hicieron cosas geniales’. Pero cuando mezclas gente como Daniel Bryan [Bryan Danielson], Edge [Adam Copeland], Christian o Samoa Joe, esos chicos se benefician mucho de esa experiencia.

«Lo que está haciendo Tony Khan… Aún soy amigo de MVP, y hablo con él sobre estar allá. Le pregunté: ‘¿Cómo es todo allá?’ Y una cosa que la gente dice es que ‘Tony Khan es una buena persona’. Realmente les dice a las personas allá: ‘Te mereces seguir adelante’. A Edge lo estaban dejando de lado, y él dijo, ‘Me tomé un tiempo, logré que me dieran el alta. Quería venir aquí. Aún me queda algo por dar. Quiero divertirme y hacerlo. No quiero que sea estresante, quiero poder disfrutarlo’. Tony Khan llegó y le dijo, ‘Te lo mereces, eres una leyenda en este negocio. Puedes ayudarnos, nosotros te ayudamos y complementamos tus ingresos por los próximos años’. Eso fue lo que hicieron. Eso es también lo que está haciendo MVP. Lo sacaron de la TV por un tiempo, pero volvió. Vi la promo que hizo, y fue increíble. Contó una buena historia. Él puede seguir adelante, ganar algo de dinero para ellos y elevar a algunos de sus talentos.»