Bobby Lashley: «MJF sorprende; Lio Rush necesita más»

Bobby Lashley expresa cómo se siente con MJF en The Hurt Syndicate después de varias semanas en AEW y revela que guarda cariño a su excompañero en WWE Lio Rush. «The All Mighty» lo hace en la misma entrevista con WFAA Dallas en la que aborda el tribalismo entre WWE y la casa Élite indicando que él no pertenece a una empresa.

“Ese es un elemento muy interesante del panorama. En lo personal, tengo un círculo muy pequeño, no confío en muchas personas. A lo largo del tiempo con MJF, nunca confié en él y todavía sigo algo desconfiado, pero veo que realmente aporta mucho valor a lo que estamos haciendo ahora . Poco a poco, me está ganando más y más.

“Amo a Lio. Creo que Lio tiene una cantidad tremenda de talento en todos los aspectos, siempre está haciendo algo, solo necesita una plataforma para poder mostrarlo.

¿Voy a hacer algo con Lio? No lo sé. Realmente no lo sé. Estoy seguro de que, con el tiempo, si paso más tiempo en AEW, definitivamente nos vamos a cruzar. Él ya tiene un compañero de equipo, así que me sorprende que no nos hayamos encontrado en ese contexto, pero creo que sin duda haremos algo mientras yo esté aquí en AEW.”