Bobby Lashley: "Brock Lesnar y yo deberíamos hacer equipo"

Bobby Lashley

Que WWE es un banco de nostalgia quedó patente con el regreso de MVP a la empresa para quedarse. Aunque de inicio se esperaba que "The Franchise Player" ejerciera de productor, Paul Heyman apostó por el talento delante de las pantallas de este veterano ex-Campeón de Estados Unidos emparejándolo con Bobby Lashley (uno de los mejores legados de Heyman en Raw).

Desde entonces, alejado de los tintes de comedia de su rivalidad con Rusev, Lashley ha recuperado el aura destructora de sus años de mayor popularidad dentro de WWE durante la "Ruthless Aggression Era", donde fue comparado con Brock Lesnar en términos del siguiente gran dominador de la empresa. Sin embargo, nunca llegó a ser campeón mundial.

Precisamente Lesnar ha estado en el punto de mira de Lashley desde que volvió a WWE hace ya dos años. "The All Mighty" ha lanzado varios retos públicos a "The Beast", todos sin respuesta de este, y parece que de momento no hay una rivalidad en los planes del Imperio McMahon.

Y a falta de realidad, durante su intervención en el podcast de D-Von Dudley, 'Table Talk', Lashley tira de imaginativa y explica cómo trazaría una historia que llevase a un choque entre ambos.

► Brock Lesnar & Bobby Lashley, dupla ganadora

«Creo que si hay momento para un combate, es este. Creo que es un buen momento. He pasado por varias cosas, y con lo he hecho desde que volví, pienso que mi personaje está empezando a desarrollarse un poco más hasta llegar a lo que soy realmente. Llego, lucho, doy una paliza a la gente y no tengo que preocuparme de chicos que pesan 100 libras menos que yo, que ni siquiera deberían compartir ring conmigo. Vamos a decirlo así. «Que nos dejen a mí y a Brock ser unos Road Warrios modernos durante un tiempo. Entonces llegamos a un punto en el que Paul Heyman dice, "Tengo al mejor equipo de la historia del negocio. Tengo al mejor luchador de la historia del negocio". ¿A quién te refieres? ¿Hablas de mí, o hablas de él? Creo que algunas de las mejores rivalidades son las de tipos que antes eran amigos. Dejen que yo y Brock tengamos un recorrido como dupla durante un tiempo, hasta que llegue el punto en que los egos salgan a flote y nos separen».

La charla completa de Bobby Lashley con D-Von Dudley puede escucharse aquí.