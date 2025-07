Bobby Lashley bromea con Jake Paul: «Trae el guion»

Bobby Lashley tiene mucho entre manos en la lucha libre en este momento, empezando por AEW All In: Texas, donde defenderá el Campeonato Mundial de Parejas, pero siempre busca otras oportunidades fuera del ring.

O en otros deportes, quizá es más correcto decir en esta ocasión en la que juega con la posibilidad de enfrentar en un cuadrilátero a Jake Paul en un combate de boxeo, bromeando con que las peleas de este son siempre guionizadas.

« Sí, que me dé el guion y hacemos lo que tengamos que hacer [risas] . Al final del día, pelear es pelear. Jake está haciendo cosas grandes en el mundo de las peleas, está ayudando muchísimo al boxeo porque está atrayendo muchas miradas, y los peleadores que están en sus carteleras ganan muy bien. No sé si yo soy el rival adecuado para él, creo que lo que necesita son boxeadores con más experiencia, porque él es bueno, de verdad que es bueno .

Así que, si es bueno, necesita seguir peleando contra boxeadores que lo legitimen más. Si tuviera la oportunidad de boxear, 100%, lo haría mañana mismo. Me mantengo en buena forma, hagamos algo de sparring, estaría listo. No soy de esos tipos que firman el contrato para escupirte en la cara y hablar basura. No soy ese tipo. Soy alguien que ama la competencia, y me encantaría poder pelear con él para ver de qué está hecho y qué tan bueno realmente es.»