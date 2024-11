Bobby Lashley habla sobre su salida de la WWE

Bobby Lashley tuvo una sólida carrera en la WWE, pero finalmente no hizo mucho después de WrestleMania 40, a pesar de que en los años previos se encontraba en los planos estelares de la compañía, logrando incluso llegar a la cima al conquistar el Campeonato WWE. Tras una breve asociación con The Street Profits que no prosperó, culminó su contrato y se sumó a AEW en calidad de agente libre.

► Muchas personas querían ver a Lashley continuar en WWE

Durante una entrevista reciente en el podcast The Lame Guys, Bobby Lashley habló sobre cómo terminó su contrato con la WWE y sus planes antes de irse. Dijo que esperaba algunas reacciones positivas cuando fue a AEW, pero notó que muchos fanáticos comentaban: «Vuelve a la WWE», aunque explicó que no fue su elección, ya que la WWE decidió no renovar su contrato y le tocó seguir adelante.

«Sabía que iba a ser algo así, donde habría una pequeña respuesta positiva. No sabía cómo sería mi transición a AEW porque, honestamente, muchas personas comentaban debajo de mis mensajes diciendo: «Vuelve a la WWE, vuelve a la WWE». Y yo pensaba: «No creo que sea realmente mi elección aquí». La WWE decidió: «No vamos a renovar contigo, así que vamos a seguir adelante».

Lashley agregó que todavía siente que tenía más para dar en WWE, y mencionó cuál era el plan que tenía con The Street Profits, infiriendo que uno de sus miembros lo traicionaría, llevándolo a una rivalidad contra ellos. Además, mencionó un listado de Superestrellas a quienes le hubiera gustado enfrentarse, además de Montez Ford y Angelo Dawkins.

“Siempre lo he visto como que todavía tengo mucho más que dar y que todavía quiero hacerlo. ¿Habría esperado quedarme en la WWE? Absolutamente. Mi plan era tener uno o dos años más y luego retirarme de la WWE. Estaba trabajando con The Street Profits y lo que quería al final era que Dawkins o Montez se volvieran en mi contra. Quería tener un feudo con uno de ellos, luego con el otro y, finalmente, que ambos me eliminaran.

Como siempre he dicho, esos dos tipos son increíblemente talentosos y quería que me vencieran en esa historia. Había tres o cuatro personas con las que realmente quería trabajar antes de retirarme. Definitivamente eran Dawkins, definitivamente Montez, Austin Theory (quería convertirlo en un técnico) y nunca tuve la oportunidad de hacer algo realmente con LA Knight. Ese es el tipo de cosas que esperaba hacer antes de alejarme”.