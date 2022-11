Bobby Lashley ha estado grabando un reality show

«(…) Me ofrecieron Mortal Kombat. Stranger Things. Había muchos proyectos diferentes que me ofrecieron. En ese momento, no estaba realmente enfocado en hacer eso. Estaba peleando en ese momento, estaba tratando de volver a la lucha libre profesional. La parte de actuación era algo que me interesaba, pero no creo que fuera el momento adecuado (…)». Bobby Lashley contaba recientemente que tuvo buenas oportunidades en su carrera como actor antes de volver a WWE.

► El reality show de Bobby Lashley

Aquellas no las aprovechó pero «El Todopoderoso» ha seguido desarrollándose en la actuación, así como también en la tele-realidad. En la misma entrevista con Sidewalk Entertainment el veterano luchador daba a conocer que ha estado grabando un reality show dentro del mundo de la renovación y venta de casas, lo cual es otra de sus pasiones.

“Una gran cosa que me encantaría hacer es, me encanta renovar y vender casas. Y me encanta trabajar con bienes raíces, así que he estado haciendo mucho con eso. Y en realidad hemos estado filmando un programa de tele-realidad que trata sobre mí, mi equipo, cómo renovamos diferentes casas y cómo vamos de un lugar a otro. Y mostrando a algunos de los muchachos con los que estoy en el negocio, y algunos de los jóvenes atletas y algunos de los jóvenes profesionales en el mundo inmobiliario. Así que estamos jugando un poco con eso”.

El sábado por la noche Bobby Lashley estará luchando contra Seth Rollins y Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos en Survivor Series WarGames. De alguna manera está iniciando en nuevo capítulo en su carrera luchística después de asegurar que quiere recuperar el título y aplastará a todos los que se pongan en su camino.

¿Habéis estado siguiendo a Bobby Lashley fuera de WWE?