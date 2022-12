Bobby Lashley tuvo un buen paso en Impact Wrestling donde fue Campeón Mundial y fue parte de grandes rivalidades, una de ellas fue contra Kurt Angle, quien le ganó el Campeonato Mundial TNA durante una gira en el Reino Unido en el 2015. Esto marcó un punto de infleción para el héroe olímpico, en sus propias palabras, ya que había confesado que le permitió recuperar la confianza en sí mismo en cuanto al desempeño en el ring.

► Kurt Angle y Bobby Lashley disputaron dos grandes combates en TNA

Kurt Angle dejó la WWE en 2006. Desde entonces, se había hecho un nombre en TNA y en la escena independiente, y en ese entonces los fanáticos nunca pensaron que regresaría a la WWE nuevamente porque surgieron rumores de que la compañía estaba demasiado preocupada por su salud. Sin embargo, cuando regresó y fue incluido en el Salón de la Fama, WWE más tarde le dio un papel en pantallas e incluso le permitió luchar, hasta su retiro definitivo en WrestleMania 35.

En una entrevista reciente con Bill Apter de Sportskeeda Wrestling, Kurt Angle habló sobre cómo su gran combate contra Bobby Lashley fue tan importante que lo ayudó a comprender que aún podía luchar, lo que eventualmente lo ayudó en su decisión de regresar a la WWE.

“Bobby Lashley, luché en TNA dos veces contra él. Le gané por el campeonato mundial en ese entonces. Esto fue al final de mi carrera, esto fue cuando tenía como 47, 48 años. Lo que eso hizo fue que me dio la confianza para darme cuenta de que no había terminado con la lucha libre. Me estaba haciendo mayor y me preocupaba perder un paso. Tuve esta increíble lucha por el campeonato mundial con Bobby Lashley. Fue entonces cuando hice mi regreso a la WWE “.