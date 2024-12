Bobby Lashley explica por qué llegó a AEW con MVP

Bobby Lashley está en AEW, luego de muchos rumores y su salida, en no tan buenos términos, de WWE, luego de que Vince McMahon y Triple H se negaran a volver a formar The Hurt Business, el talentoso grupo que le dio mucho más fama durante la época de la pandemia en WWE.

Ahora, Lashley está en AEW, en donde junto a MVP y Shelton Benjamin reformaron el grupo bajo el nombre The Hurt Syndicate. En una reciente entrevista con Junstin Barrasso para Undisputed de Sports Illustrated, Lashley reveló por qué razón decidió firmar con la empresa de Tony Khan. Estas fueron sus palabras:

► Bobby Lashley explica por qué razón se unió a AEW junto a MVP

«La razón es The Hurt Syndicate. Queríamos una oportunidad para demostrar lo que podíamos hacer como grupo, y Tony Khan nos dio esa oportunidad en AEW. Antes no tuvimos la oportunidad de mostrar lo que realmente queríamos hacer. Ahora sí. Las posibilidades e ideas sobre lo que podemos lograr en AEW son lo que no me deja dormir por las noches.

«Cuando nos juntaron en Impact, no sabíamos qué esperar, pero simplemente funcionó. Hay una sinergia. Él es un rudo natural. Él pone la voz; yo pongo la fuerza. Enfrentarte a MVP en el micrófono y a mí en el ring es un desafío para cualquiera en AEW.

«Somos exactamente quienes decimos que somos. Yo soy un buen tipo, pero puedo lastimar a la gente. MVP no se guarda nada. Para nada. Eso a veces lo mete en problemas, pero él es real. Dice lo que piensa, y hay que respetarlo. Si no lo haces, tendrás que lidiar conmigo».