Bobby Lashley: «Es hora de aceptar alguna oferta»

El ex WWE «The All Mighty» Bobby Lashley tiene unas cuantas ofertas sobre la mesa y todos sus fanáticos están deseando saber cuál va a ser su próximo paso. En la lucha libre profesional, pues no va a retirarse, ni mucho menos, pero también en las artes marciales mixtas, ya que también tiene previsto dar continuidad a esta carrera que lo llevó una vez a pelear en Bellator.

► Las ofertas de Bobby Lashley

Durante un reciente evento virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest, a Lashley le preguntaron sobre su futuro.

«Tengo algunas ofertas de lucha libre sobre la mesa. Tengo algunas peleas de boxeo, peleas de MMA, muchas cosas sobre la mesa». Cuando se le mencionó un posible regreso a TNA, el veterano comentó: «Una rivalidad con Nic sería bastante interesante. Sé que él está a cargo allá. También hablo con Moose, es un buen amigo mío. Un luchador fenomenal. Esa es una rivalidad en la que no he podido involucrarme. Veo a Lio en AEW con MVP y Shelton. Esa también es una buena oportunidad«. Bobby aclara que no haría ambas cosas, lucha libre y MMA, ya que quiere enfocarse en una o la otra. «Me queda mucho por dar. No puedo esperar para volver. Tuve una pequeña lesión, así que me tomé el tiempo para recuperarme. Me siento bien ahora. He estado entrenando duro. Creo que en las próximas semanas deberíamos ver algo, algo va a suceder. Es hora de firmar y devolverle algo a los fans«. Dos meses atrás, el luchador tuvo que someterse a una cirugía y más allá de firmar con una compañía se desconoce cuando volverá a entrar en acción.

