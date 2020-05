Bobby Lashley desmiente un rumor que se remonta a WrestleMania 34

Coincidiendo con la emisión en FS1 de la serie documental 'WWE Ruthless Aggression', la empresa recupera estos días un trocito de aquella etapa en Raw. Un impulso a Bobby Lashley (acompañado de MVP), llevará a este a enfrentar a Drew McIntyre por el Campeonato WWE el próximo 14 de junio en el PPV Backlash 2020.

Alejado ya de segmentos telenovelescos, "The All Mighty" obtendrá por primera vez una oportunidad por un título mundial desde que regresó a WWE en 2018. Dato que pone de manifiesto que su segunda etapa no ha respondido por ahora a las expectativas que muchos tenían depositadas.

► El particular regreso de Bobby Lashley que nunca se dio

Y echando la vista atrás hacia aquellos días, Alex McCarthy de talkSPORT preguntó a Lashley (bajo una entrevista de la que ya recogimos un extracto) por cierto rumor surgido entonces acerca de que su debut estaba programado de inicio para darse el mismo día de WrestleMania 34, sirviendo de compañero sorpresa de Braun Strowman para ir contra Cesaro y Sheamus por el Campeonato de Parejas Raw.

«No sabía nada de eso, para serte sincero. Al principio, cuando empezamos a negociar y a hablar, se supone que iba a volver en torno a WrestleMania. Se habló de antes, durante y después. No escuché que fuera a darse después. Escuché sobre hacer algo antes para trazar un detonante de cara a WrestleMania, o hacer algo en WrestleMania. Pero nada sobre hacer dupla con Braun. No sabía nada hasta ahora. Si me lo hubieran propuesto, habría dicho que sí sin dudarlo. Habría sido una oportunidad increíble. Quiero decir, ¡un regreso como campeón de parejas!»

Después de defenestrar él solito a cinco duplas de Raw semanas atrás, Strowman finalmente tuvo de compañero de batalla en dicho "Show de los Shows" a un niño de 10 años llamado Nicholas (hijo del árbitro de WWE John Cone). Y parece que este le trajo suerte, porque "The Monster Among Men" defenestró a Cesaro y Sheamus, acabando de enterrar a la división de parejas de Raw. Todo, para dejar vacante el título 24 horas después, día del retorno de Bobby Lashley.

