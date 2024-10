El próximo viernes 15 de noviembre, el mundo del deporte y el entretenimiento se paralizará cuando Jake Paul pelee en boxeo ante Mike Tyson, la leyenda de los cuadriláteros.

Pues bien, recientemente, el exluchador de WWE y ahora agente libre, Bobby Lashley, recordó durante una firma de autógrafos virtual con K&S WrestleFest, que a él le ofrecieron pelear ante Mike Tyson.

► Bobby Lashley recuerda cuando pudo boxear ante Mike Tyson

«También me ofrecieron una pelea contra Mike Tyson. Me la ofrecieron hace varios meses. Pensé: ‘Hmm, esa sería una buena pelea’. La gente me hizo la misma pregunta: ‘¿Puedo ganarle a Mike Tyson?’ No voy a decir, ‘Oh sí, puedo ganarle a Mike Tyson,’ pero me gustaría hacer la pelea. Para mí, de eso se trata».

Lashley dijo que está abierto a boxear si las cosas y las ofertas hacen sentido para él, y dijo que esta era una oferta que le resultó muy atractiva. Aunque no reveló por qué razón no se ha dado este combate.

Recordemos que ya en 2022, hubo otras conversaciones para poder ver Bobby Lashley vs. Mike Tyson en el boxeo, pero también fracasaron. ¿Lograremos ver esta pelea algún día? Por ahora, todo indica que Bobby Lashley va camino a AEW.