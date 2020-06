El próximo 14 de junio el Universo WWE podría empezar a ver a Bobby Lashley como Campeón WWE. Porque en Backlash 2020 va a verse las caras con Drew McIntyre por el título que este sostiene. Hace mucho, mucho tiempo que no tiene una oportunidad por un título mundial del imperio McMahon. Si no me falla la memoria, la última vez fue en el último combate que tuvo al final de su primera etapa en la empresa: contra John Cena en The Great American Bash 2007. Entonces no le fue bien, no pudo conseguir la victoria, pero a ver qué ocurre el fin de semana que viene.

Quedan unos días por delante pero el retador al campeonato ya se ve como dueño del mismo, como puede verse en esta publicación en Twitter:

One more week. Your story was fun @DMcIntyreWWE, but that’s all it is: A story.

My prophecy has been written for YEARS. I am the TRUE “Chosen One”.

Time to dominate. #WWEBacklash #AndNew pic.twitter.com/1TYFVAghZT

— Bobby Lashley (@fightbobby) June 7, 2020