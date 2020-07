Podría decirse que ambos tuvieron un combate mano a mano y no sería mentir. Pero quizá sería más exacto calificarlo como un squash. Lo que está claro es que Bobby Lashley aplastó a Mustafa Ali en el más reciente episodio de Monday Night Raw. Esto fue sorprendente porque la semana pasada había hecho su regreso a los encordados de WWE después de siete meses alejado y cualquiera hubiera esperado un pequeño impulso. Pero parece que eso no es lo que va a ocurrir.

Sí parecía que iba a ser cuando la semana pasada él mismo lideró una victoria junto a Ricochet y Cedric Alexander contra su oponente de esta, MVP y Shelton Benjamin. Puede que esto cambie el lunes que viene y consiga un buen triunfo con el que impulsarse. De momento, el propio Ali acaba de mostrar las secuelas físicas del combate que tuvo con Lashley en una reciente publicació en Twitter.

La verdad es que Ali apenas conectó unos cuantos movimientos contra su rival y en ningún momento dio muestras de que podría ganar. Aún así, también publicó este otro tweet sobre uno de llos.

If they turn their back on you, it’s on you to make sure they don’t do it again. #WWERAW pic.twitter.com/VN50bInW94

— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) July 28, 2020