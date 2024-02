Bobby Lashley analiza su asociación con The Street Profits

The Street Profits están trabajando desde el pasado mes de julio junto a Bobby Lashey, formando el grupo The Prestige. El trío ha tenido una presencia regular en televisión y actualmente están rivalizando con Karrion Kross y The Final Testament.

► Bobby Lashley disfruta su asociación con The Street Profits

En el reciente WWE The Bump, Bobby Lashley analizó su etapa actual como líder del grupo The Prestige, indicando que, pese a haber tenido resultados variados, confía en la popularidad que el grupo ha ganado. Además, resaltó el talento de Montez Ford y Angelo Dawkins, a la vez que está expectante por el aporte que B-Fab puede hacer.

«Simplemente creo que el cielo es el límite de lo que esos muchachos son capaces de hacer. Creo que para mí, el lugar en el que me encuentro en mi carrera es ayudar a levantar a alguien más y usar lo que he construido para ayudar a alguien a levantarse. Eso es lo que he tratado de hacer con The Street Profits y creo que B-Fab otra gran incorporación, así que veamos qué podemos hacer y aportarle».

«Me lo paso genial. Montez y Dawkins, esos tipos son divertidísimos, así que cuando salimos a jugar nos lo pasamos muy bien. Han estado coreando nuestro nombre por las cosas que hemos hecho, pero simplemente salir y divertirme con ellos, para mí es un gran momento en mi carrera».

WWE inicialmente posicionó a The Prestige como una facción ruda, pero poco a poco se han convertido en uno de los favoritos del público (quizás porque no veían a Montez Ford ni Angelo Dawkins como los tipos malos), y ahora tienen ante sí un gran reto cuando le hagan frente a Karrion Kross y AOP, quienes los han atacado últimamente.