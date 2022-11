Bobby Lashley agradeció cumplido de Kurt Angle

Bobby Lashley es dos veces campeón WWE y continúa siendo uno de las Superestrellas más destacadas de la WWE. Previo a su etapa actual, tuvo un paso igual de bueno en Impact Wrestling donde fue Campeón Mundial y tuvo grandes rivalidades, una de ellas fue contra Kurt Angle, quien le ganó el Campeonato Mundial TNA durante una gira en el Reino Unido en el 2015.

► Según Kurt Angle, Bobby Lashley salvó su carrera

Hace unos días, el miembro del Salón de la Fama WWE Kurt Angle afirmó recientemente en su Podcast, The Kurt Angle Show, que el combate salvó su carrera, ya que creyó que podía no estar en un gran nivel, pero el combate terminó siendo uno de los mejores de su ilustre carrera y pudo tomar nuevamente un impulso.

«Tenía casi 40 años y no sabía si todavía estaba en mi mejor momento. Este encuentro fue una gran prueba para mí. Bobby Lashley estaba en su mejor momento, estoy cerca del final de mi carrera, estoy luchando por el título mundial y lo vencí. Tuvimos un gran encuentro. Me dio la confianza para seguir adelante. Porque en este momento, en realidad estaba considerando retirarme. Pero después de vencer a Bobby y tener ese gran combate con él, supe que no había terminado con la lucha libre. Ese partido tuvo un gran impacto en mi carrera y es uno de mis cinco mejores momentos.»

Bobby Lashley respondió a lo dicho por Angle en una entrevista reciente con Shakiel Mahjouri de CBS Sports, tomando esas palabras como un gran cumplido.

“Maldita sea, eso es increíble, y un gran cumplido. Kurt fue el que abrió las puertas y me metió en la lucha libre profesional desde el principio. Así que siempre he tenido una gran cantidad de respeto y admiración por Kurt. Entonces, el hecho de que haya dicho eso, realmente es un gran problema para mí. Pero al mismo tiempo, es Kurt Angle, hombre. Creo que es uno de los mejores en este negocio, y el hecho de que pude darle esa mentalidad, poder entrenar y querer seguir adelante, es un gran cumplido y una gran bendición y una gran cantidad de respeto para yo.»

Eventualmente, Kurt Angle se retiraría en WrestleMania 35 tras luchar contra Baron Corbin, mientras que Lashley viene de caer frente a Brock Lesnar en Crown Jewel, y probablemente se encamine hacia una tercera entrega contra The Beast Incarnate.