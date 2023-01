Bobby Lashley advierte a todos previo a Royal Rumble

En Crown Jewel 2022, Bobby Lashley y Brock Lesnar se enfrentaron en una dura batalla. Sin embargo, el encuentro no salió como se esperaba, ya que Lashley terminó perdiendo por medios controvertidos, luego de haber dominado la mayor parte. Esto empareja sus registros particulares en una victoria y una derrota, y en esta semana The Beast Incarnate hizo su regreso a la programación semanal para volver a centrar su objetivo en The All Mighty, y ha tomado la ventaja al aplicarle sendos F5 tanto en Raw como en el reciente SmackDown.

Royal Rumble iniciará en pocas horas, y si bien no están anunciadas todas las Superestrellas que formarán parte del combate, por lo menos se conocen que habrán algunos nombres importantes, como el de Bobby Lashley y Brock Lesnar, con este último anunciando su entrada en el SmackDown de anoche tras atacar a The All Mighty.

Precisamente, Bobby Lashley recurrió a su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre el reciente ataque sufrido a manos de Brock Lesnar y lanzar una dura advertencia a este y a todo aquel que se le interponga en el combate de treinta hombres en Royal Rumble.

Everybody else in the #RoyalRumble I’m warning you now…stay the hell out of my way!! I’m getting rid of Brock tonight, and THEN I’ll take care of the rest of you! 😡👊🏾 https://t.co/x6KUHfTDbC

— Bobby Lashley (@fightbobby) January 28, 2023