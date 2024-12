Bobby Lashley ya explicó por qué llegó a AEW, en especial, con MVP, sin embargo, ahora, ha revelado en una nueva entrevista qué personas le ayudaron a influenciarse positivamente y tomar la decisión de firmar contrato con AEW.

Lashley reveló que Edge, ahora conocido como Adam Copeland, tuvo una gran influencia positiva para que firmara cno AEW. Estas fueron sus palabras:

► Bobby Lashley da más detalles de cómo llegó a AEW

«Tener la oportunidad de liderar The Hurt Business, seguir adelante y realmente terminar mi carrera de la manera correcta… Me lesioné en España antes de que terminara mi contrato con WWE, y esa no era la forma en que quería concluir mi carrera.

«Hablé con Edge, por supuesto, también hablé con MVP, y Shelton lo comentó un poco. Cuando hablé con Edge, él realmente me dio muy buenos puntos de vista y me dijo cuánto le encantaba estar allá, y eso fue algo muy importante para mí».