Bobby Green responde al llamado de Paddy Pimblett

Bobby Green no está convencido de que Paddy Pimblett realmente quiera fumar. El veterano peso ligero de UFC desestimó un poco el llamado de Pimblett a pelear. Bobby Green (31-14-1 MMA, 12-9-1 UFC) no dijo que no, pero también duda que Pimblett realmente quiera pelear con él.

“No hay manera de que me haya llamado. Paddy sabe que es una mala pelea para él. Él no quiere eso. Él sólo está hablando. Él sólo está hablando, ¿vale?

“Hasta que comience a caminar, comuníquese con Tony (Ferguson) y hablaremos. Hablaremos después de eso. Pero Paddy no quiere eso. Sería una mala pelea para él”.

Green regresa a la jaula el sábado en el evento co-estelar de UFC en ESPN 52 en el Moody Center en Austin, Texas. Se enfrentará a Jalin Turner (13-7 MMA, 6-4 UFC), quien reemplazó al lesionado Dan Hooker con solo dos semanas de aviso. Pimblett está programado para pelear contra Ferguson en UFC 296 el 16 de diciembre en Las Vegas.

Aunque Ferguson lleva una racha de seis derrotas, incluidas cuatro por nocaut, Green cree que “El Cucuy” puede hacer el trabajo contra Pimblett.

«Siento que Tony probablemente hará algo cercano al tercer asalto, más cercano al segundo o tercer asalto. Él lleva un buen ritmo. Viene muy fuerte y hace buenos golpes, así que si Paddy no lo tira al suelo e intenta hacer algo de jiu-jitsu, veo que Tony lo atrapa. Tony también pega bastante bien”.