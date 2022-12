Bobby Green llegó a Las Vegas entusiasmado. El sábado, Green se enfrenta a Drew Dober en una pelea de cartelera principal en UFC Vegas 66 .

Es la primera pelea de Green desde que la USADA lo suspendió por seis meses por dar positivo por la presencia de un esteroide androgénico anabólico exógeno. La explicación de Green para la falla fue un suplemento de venta libre, DHEA , que la USADA corroboró.

Aún así, toda la situación dejó a Green con la sensación de que su reputación se había visto empañada y, por lo tanto, en la conferencia de prensa previa a la pelea de UFC Vegas 66, Green habló.

«He sido castigado, he sido villano, he sido más de esos ‘izeds’ que se me ocurren, examinados, hablando de esto, eso, las drogas. ¿Drogas? Luché contra todos, creo que tal vez dos personas con más de 30 días de [aviso]. No hay manera de que pueda estar en las drogas. No juegues con mi nombre. Yo no soy ese tipo. Si crees que lo haría, juega con mi público. Nunca le he mentido a ninguno de mi público. no digo mentiras…

“Esa es la pregunta número 1 que todo el mundo me sigue haciendo sobre algunas drogas de mierda. No soy TJ [Dillashaw]. yo no soy ese No juegues conmigo. Estoy jodido. Tengo que admitir eso. No le presto atención a las malditas drogas. No estoy mirando quién hace qué, y bla, bla, bla. Escucho las historias, así que sé que debo mantenerme alejado de GNC. Enfriar. Manténgase alejado de GNC. Pero no tenía idea de que pudieras encontrar algo en Walmart. No detrás de los mostradores, nada que tuviera que preguntarle a un médico o pedirle a alguien, lo mismo que un chico podría ir a buscar o robar. ¡Está justo ahí en la sección de vitaminas!…

“Me estoy haciendo viejo, muchachos. Para ser así de constante, para ser así de genial, tengo que empezar a hacer algunas cosas, y no drogas, ¿de acuerdo? Nunca jamás jugaría contigo. Soy todo acerca de la salud, ¿de acuerdo? Si eso significa que puedo limpiar mi hígado, limpiar mis riñones, tal vez eliminar un poco de placa de mis arterias, estoy dispuesto a ayudarme a seguir adelante. Pero además de eso, deja de jugar conmigo. No hago nada como esto. Nunca jugaría contigo. Nunca jugaría con alguien así en este deporte. No me confundas con esos tipos.

La suspensión fue el primer problema de este tipo en los casi 15 años de carrera de Green, y cuando se enteró de que estaba sucediendo, Green, de 36 años, dijo que era difícil de manejar.

“Rompí a llorar. Sabes lo duro que trabajé para llegar a este punto, para llegar a este punto en el que un hombre negro como, todo lo que quería en la vida era tener un hogar que nadie pudiera quitarme. He estado en un hogar de acogida toda mi vida. Desde que era un niño pequeño no tuve mamá, ni papá, nadie que volviera y me salvara, nadie que viniera a buscarme. No. Fui yo y tuve que hacer esto con mi talento. Empecé a luchar como un niño pequeño, ni siquiera sabía lo que era la lucha libre. Pensé que era la WWE. Empecé a los 14 cuando los muchachos comenzaron 7, 8, 6, todavía era un gran luchador. Hice lo de pelear. Construí estas cosas por mi cuenta. Nadie vino y me dio un dólar. Tuve que construir esto por mi cuenta. Nunca engañaría a nadie.