Bobby Flaco recuerda trabajar en el WWE ThunderDome

Durante la Era COVID, la WWE creó el ThunderDome para realizar sus shows sin público. Aunque estos al final podían asistir virtualmente a través de pantallas que fueron instaladas en al arena en la zona donde deberían haber estado las gradas. Fue una época extraña, cuanto menos. Pero el hecho de que la compañía continuara con relativísima normalidad sigue siendo a día de hoy una locura. Nos acordamos de aquellos tiempos para irnos al episodio de la extinta 205 Live llevado a cabo el 18 de septiembre de 2020.

> Bobby Flaco luchó en el WWE ThunderDome

Lo hacemos porque en él estuvo luchando Bobby Flaco, un gladiador independiente no demasiado popular pero del que hablamos también unas horas atrás debido a que es pupilo de AR Fox, luchador de AEW. En aquel programa de la marca violeta disputó un combate Fatal 4-Way contra Ari Daivari, también en All Elite Wrestling, Eli Knight, y Jason Cade. Fue su única oportunidad en la compañía. Pero de ella estuvo hablando recientemente en The Spotlight, valorando tanto la misma como trabajar en el ThunderDome.

“El infame ThunderDome. Fue genial. Llegó justo en un punto de mi carrera en el que estaba recibiendo mucho trabajo extra. Dejé caer una pista de que estaría en la ciudad un poco más. Nunca viví en Florida, pero estuvo allí durante mucho tiempo. Le dije al tipo que estaría un poco más y me llegó que necesitaban a alguien para 205 Live. Necesitaban tres personas para 205 Live. Pude hacerlo. Fue una locura, aprendí mucho. No tenía por qué estar allí. Fue genial. Aprendí mucho, tuve que asimilar mucho. El ThunderDome es salvaje. No mucha gente puede decir que llegó a trabajar en el ThunderDome, así que estuvo genial.

Got another win last night pic.twitter.com/XPjsDNvjB1 — Bobby Flaco (@BobbyFlacoWwa4) March 11, 2023

“Recibí una lección loca sobre cómo vender un movimiento. Fue enorme para mí. Simplemente lo estaba haciendo demasiado difícil, poniendo una cara rara y estaba noqueado todo el tiempo. Es extraño dar vueltas y hacer cosas raras con mi cuerpo cuando puedes simplemente tocarte donde te duele y poner la cara y mirar a los ojos de alguien como ‘amigo, esta mi*rda duele’. Pude aprender esa lección en un escenario más grande, así que fue genial asimilarla.

“Fue gente que lo vio y me aconsejó. No quiero hablar de quién estaba detrás del escenario, pero me lo dijo un tipo. Tengo que escuchar todo dos veces. El que lo dijo la segunda vez fue Leon Ruff, y ese es mi maldito chico. He cambiado de marcha desde entonces. No fue directamente después de 205 Live, pero estaba haciendo la misma mi*rda. Cuando dos personas te dicen algo, realmente hace clic.

“Fue diferente. Fue durante COVID, así que era mejor que nada. Era como cuando luchaba frente a nadie en algunos momentos. Fue como [ruido blanco gritando] un poco. Definitivamente fue mejor que nada, así que lo aprecié“.

