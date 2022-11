«Nunca conseguimos esa rivalidad del que creo que todos hablamos varias veces. Tuvimos una lucha de escaleras en Portland, que fue divertido de organizar. Creo que realmente lo que pasó con nosotros y ustedes fue que realmente estaban poniendo en marcha el asunto de los Forgotten Sons, y yo diría que básicamente pudieron hacer que otras personas se vieran mejor de lo que eran, y eso es lo que éramos también». En The Undisputed Podcast, Bobby Fish no solo recordó sus tiempos en WWE NXT sino que habló de su reciente debut en el boxeo.

► El debut de Bobby Fish en el boxeo

«No podría haber pedido un mejor resultado mientras estoy sentado aquí hoy. Sentí que, cuando terminó la pelea, me estaba sintiendo cómodo. Así que supongo que eso me deja con un pequeño rasguño que me pica… Hay una segunda pelea con Global Titans. Preliminarmente, estamos hablando tal vez en algún momento de febrero, pero no sabemos contra quién es, qué será exactamente. Se cruzan los dedos para que sea kickboxing o MMA. Creo que el kickboxing es el que hace que el mayor sentido».

Teniendo en cuenta que ganó, el ex WWE y ex AEW podría querer continuar abriéndose camino como púgil pero en realidad quiere probar suerte en otros deportes. También tiene sentido puesto que si también consigue la victoria tendrá varias puertas abiertas. Además de por supuesto la lucha libre profesional donde es todo un veterano. Veremos qué sigue para Bobby Fish en los próximos meses, empezando por sus próximos pasos en los encordados después de haber salido recientemente de All Elite Wrestling.

¿Pensáis que Bobby Fish puede tener una buena carrera como boxeador?