Bobby Fish responde a ROH: "AJ Styles no es rival para la Undisputed Era"

The Undisputed Era tienen varios frentes abiertos. Primero porque cada miembro tiene un título y tiene que defenderlo. Pero también en conjunto puesto que el 25 de enero van a enfrentar a Imperium en Worlds Collide. Esto mientras Kyle O’Reilly y Bobby Fish, que al mismo tiempo sostienen el Campeonato de Parejas NXT, siguen adelante en el Dusty Rhodes Tag Team Classic. Adam Cole no tiene ahora mismo retador para el Campeonato NXT, pero pronto lo tendrá. Y Roderick Strong sigue rivalizando con Keith Lee en torno al Campeonato de Norteamérica.

Solo faltaría que además la facción tuviera que enfrentar a un luchador como AJ Styles, que además tiene la suya propia, The OC. Pero eso no va a ocurrir dado que ambas están en diferentes marcas. No obstante, Fish ha lanzado un dardo a «The Phenomenal One». Esto después de que ROH hiciera una publicación en Instagram recordando el combate que ambos tuvieron en el Winter Warriors Tour 2015.

► Bobby Fish responde a ROH

God almighty, ⁦@AJStylesOrg⁩ is such a bumpkin! No match for reDRagon then and no match for #UE now.. Dems the facts, kids! https://t.co/d1ftm6GlGX — Bobby Fish (@theBobbyFish) January 19, 2020

«¡Dios todopoderoso, AJ Styles es tan paleto! Nunca fue rival para reDRagon y ahora no lo es para Undisputed Era… ¡Atiendan a los hechos, niños!».

En realidad, ambos luchadores solo se vieron las caras en esa ocasión, nunca hubo otro tipo de combate entre ellos. Y precisamente fue Styles el que consiguió la victoria entonces después de casi veinte minutos de combates. Es más, un año antes, Styles derrotó a O’Reilly en un mano a mano en ROH Death Before Dishonor XII. Ninguno de los cuatro Indisputables fueron capaces de vencer al «Fenomenal» cara a cara. Aunque tanto Cole como Strong sí que lo hicieron en una ocasión en sendas Triples Amenazas.

Por lo tanto, no tienen mucho sentido las palabras de Fish. Pero sería interesante que dieran comienzo a una futura rivalidad. Es de suponer que en algún momento la Undisputed Era abandonara NXT camino a Raw o SmackDown. Si coinciden con Styles podrían tener la oportunidad de verse las caras nuevamente y disputar más manos a mano. Pero, ahora, facción y luchador están a otras cosas.

The DDT, the RKO, the hitting-the-mat-thing, the pose, the voices. I can do them all (better). Randy is many things but he is NOT A.J. STYLES. #Raw https://t.co/o9QwoBtjRH — AJStyles.Org (@AJStylesOrg) January 13, 2020