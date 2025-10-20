Bobby Fish: «La vida ha sido dura últimamente»

El ex-luchador de la WWE, AEW, TNA o ROH Bobby Fish revela que no está pasando por su mejor momento. Cabe mencionarse que el veterano no tiene un combate desde el mes de julio, cuando él y KENTA cayeron a manos de Shelton Benjamin en el evento ALW Star Spangled Slammer 9 de la promotora Atomic Legacy Wrestling.

► La mala situación de Bobby Fish

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bobby Fish 💪🦈 (@thebobbyfish)

«No voy a endulzarlo: la vida ha sido dura últimamente. Me lesioné en un show, me desgarré el muslo, no tengo seguro de salud y estoy pasando por algunas cosas personales.

Pero no estoy aquí buscando limosna. Estoy comenzando un canal de YouTube porque todavía amo este negocio y quiero seguir ofreciéndote algo real: historias, entrenamiento, risas, lo que pueda aportar.

Si alguna vez me has apoyado —aplaudiendo, abucheando, lo que sea— suscríbete y acompáñame en este viaje. Veamos qué podemos construir juntos«.

Un reconocido luchador que ya le está mostrando su apoyo y que se ha suscrito a su canal es Killer Kross, quien también está lidiando con sus propias situaciones en la lucha libre después de su controvertida salida de WWE.