Bobby Fish explica su relación con Tony Khan

Ya han pasado unos cuantos meses desde que Bobby Fish abandonara AEW para trabajar como independiente y adentrarse en el mundo del boxeo. Que sepamos, no existe intención de ninguna de las dos partes en volver a colaborar juntas, lo cual no quiere decir que haya malos términos entre ellas. De hecho, ¿cuál es la relación de luchador y Tony Khan? ‘The Infamous’ lo da a conocer en su reciente entrevista con PWMania.

> La relación de Bobby Fish con Tony Khan

“Quiero decir, hasta donde yo sé, a menos que haya dicho algo diferente, siempre he tenido lo que me gustaría considerar una buena relación con Tony. Tony está en esa empresa. Me atrevo a decir que se esparce. Como, él es solo un hombre. Tiene un montón de gente tirando de él desde diferentes direcciones. Así que diré que mientras estaba en esa empresa traté en su mayor parte de hacer mi trabajo y volé por debajo del radar.

“Pediría tiempo si fuera necesario. Pero traté de no ser un dolor en el muelas al respecto. Oiría murmullos acerca de que esta o aquella persona son un dolor de uelas. No sé; a veces pienso que la rueda chirriante se queda con el aceite. Tal vez eso prevalece en la industria muchas veces, pero no me siento cómodo siendo ese tipo. Traté de obtener el tiempo cuando pude, y si no estaba allí, simplemente no estaba allí”.

¿Te gustaría que Bobby Fish volviera a AEW, o a ROH?