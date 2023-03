Bobby Fish aborda si volvería a trabajar en ROH

ROH fue una de las compañías donde más brilló Bobby Fish. ¿Volvería a pesar de haberse ido de AEW? De ello estuvo hablando recientemente el veterano luchador en PWMania. En estos meses, ha estado trabajando como independiente en IMPACT Wrestling o New Japan Pro-Wrestling, así como en compañías más pequeñas.

> ¿Bobby Fish podría volver a ROH?

“Ring of Honor es definitivamente un lugar que siempre tendrá un espacio en mi corazón y las cosas que amo de la industria. Ese es el lugar donde Kyle y yo crecimos como equipo. Diría que probablemente la parte más importante de mi proceso de maduración cuando se trataba de ser un luchador profesional fue el momento en que Kyle y yo comenzamos a ser reDRagon, y creo que realmente formó en quién me convertiría como luchador. Ahí es donde encontré mi carril. Creo que Kyle tuvo una experiencia similar. Ring of Honor, siendo ese lugar y New Japan, en cierto modo también. Ring of Honor siempre sería un lugar que me interesaría. Me encanta la nueva capa de pintura que parece que le han dado. Me encanta ver a tipos como Samoa Joe allá atrás haciendo las cosas que está haciendo. Claudio Castagnoli, también. He sido un gran admirador de Samoa Joe desde más de lo que Samoa Joe recordaría. Fue uno de los primeros luchadores independientes.

“Lo llamaremos así, muchachos que no son de WWF, que me di cuenta de que realmente me cautivó. Me estaba formando como independiente y obteniendo fechas para Pro Wrestling Noah. Pero aquí, vi a este tipo grande mucho más atlético de lo que se supone que es. Tenía habilidades legítimas de artes marciales. Sabía que tenía una habilidad legítima de artes marciales. Y estaba tratando de descubrir cómo encajaría en mi lucha libre profesional, y es un proceso. Le diría a cualquiera que se le ocurra intentar hacer algo similar a que no sucede simplemente. Quieres obtener la base de tu lucha libre profesional, depende de ti agregarle tu sabor, y el sabor que supe todo el tiempo fue que quería que fueran artes marciales. No sabía cómo integrar eso. Joe fue uno de los primeros muchachos que vi que estaba encontrando ese equilibrio al integrar las artes marciales en su lucha libre profesional”.

