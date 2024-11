Bo Nickal sabe que está destinado a la grandeza y está decidido a conquistar el título de peso medio de la UFC. Su viaje continúa el 16 de noviembre en el UFC 309, donde se enfrentará a Paul Craig en el cartel principal del Madison Square Garden.

Hasta la fecha, Nickal ha demostrado un rendimiento dominante y está decidido a mantener su racha de victorias. Para ello, se ha tomado más tiempo entre pelea y pelea para centrarse en el desarrollo de sus habilidades y en su preparación, una decisión que ha suscitado algunas críticas de los aficionados, que desean verle competir con más frecuencia.

Sin embargo, este planteamiento ha dado sus frutos, ya que el próximo oponente de Nickal ha conseguido victorias impresionantes sobre rivales notables, entre ellos el ex campeón semicompleto de la UFC Jamahal Hill y el máximo aspirante Magomed Ankalaev.

«Para mí, lo más importante es desarrollarme, y no quiero saltarme pasos», explicó Nickal. «Has mencionado a Diego Lopes… Estos tipos tienen más de 20 peleas profesionales. Yo he peleado seis veces en poco más de dos años. ¿Es poco frecuente? Yo no diría eso. La gente podría olvidar que solo he estado peleando profesionalmente desde el verano de 2022.

«Pero dicho esto, es bueno que la gente quiera verme pelear. Quiero competir tanto como pueda, pero también quiero asegurarme de que estoy mejorando. Digamos que la próxima pelea será contra un clasificado, luego contra un rival entre los cinco primeros y después por el título. No es un largo camino hasta donde quiero llegar».

Para Nickal, el énfasis sigue puesto en entrenarse para alcanzar un nivel en el que sus peleas no sean simples victorias, sino clases magistrales.

«Siento que puedo competir con los mejores y ganarles ahora mismo, pero no quiero que sea competitivo cuando llegue a la pelea por el título», dijo. «Quiero que parezca una clase magistral en la que el rival ni siquiera esté a mi nivel».

Reconoce que su rápido camino hacia la lucha por el título no le permite el lujo de una base de experiencia de 20 peleas, pero se ha comprometido a maximizar cada campo de entrenamiento.

«Probablemente estaré en la lucha por el título cuando tenga 10 u 11 peleas», señaló Nickal, seguro de que su enfoque le llevará finalmente al campeonato.