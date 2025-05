Bo Nickal, ambicioso: «Quiero titulos en UFC y WWE»

Camino a su pelea con Reinier De Ridder en UFC on ESPN: Sandhagen vs. Figueiredo, Bo Nickal revela sus ambiciones dentro y fuera de las artes marciales mixtas.

Qué evento coestelar entre Reinier De Ridder y Bo Nickal! 🤯 #UFCDesMoines pic.twitter.com/zUfLhINExZ — UFC Español (@UFCEspanol) May 2, 2025

► La ambición de Bo Nickal

De hecho, no solo de manera profesional sino también en amateur. Atendamos a las declaraciones del peleador invicto en Khel Now TV:

“Sí, absolutamente. Si tiene sentido, creo que sería muy divertido, y siempre he sido fan del deporte desde que era muy joven. Así que creo que un crossover sería increíble. Me encantaría ser campeón en lucha amateur, MMA y en WWE.”

Tampoco te pierdas el cartel completo del evento de UFC de esta noche:

Peleas estelares

135 lbs.: Cory Sandhagen vs. Deiveson Figueiredo

185 lbs.: Bo Nickal vs. Reinier de Ridder

170 lbs.: Santiago Ponzinibbio vs. Daniel Rodriguez

135 lbs.: Montel Jackson vs. Daniel Marcos

135 lbs.: Cameron Smotherman vs. Serhiy Sidey

155 lbs.: Jeremy Stephens vs. Mason Jones

Peleas preliminares

135 lbs.: Yana Santos vs. Miesha Tate

185 lbs.: Ryan Loder vs. Azamat Bekoev

115 lbs.: Marina Rodriguez vs. Gillian Robertson

135 lbs.: Gaston Bolanos vs. Quang Le

265 lbs.: Thomas Petersen vs. Don’Tale Mayes

125 lbs.: Juliana Miller vs. Ivana Petrovic

Noche de peleas desde #UFCDesMoines ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 8pm 🇲🇽 / 11pm 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 7pm ET 🇺🇸 / 5pm 🇲🇽 / 8pm 🇦🇷 / 1am 🇪🇸 pic.twitter.com/7xtUmjpmnL — UFC Español (@UFCEspanol) May 3, 2025