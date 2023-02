Bo Nickal 'quiere ser' como Sean O'Malley

Bo Nickal, promesa del peso medio de la UFC, quiere seguir un camino similar al de Sean O’Malley en lo que respecta a sus aspiraciones al título mundial.

Durante una reciente aparición en The MMA Hour, Nickal explicó por qué prefiere un ritmo lento y constante a una oportunidad por el oro de la UFC.

“No voy a poner todos los huevos en la misma cesta“, dijo Nickal. “No tengo ninguna prisa. Para mí, el objetivo es convertirme en el número 1 de la libra por libra. Esperaré un par de años para ser campeón y conseguir el cinturón, para lograr mi objetivo de ser el mejor luchador del planeta. El cinturón no es el objetivo, ser el mejor es el objetivo… no lo rápido que pueda llegar ahí.

“No quiero pelear con Robert Whittaker con 6-0”, continuó Nickal. “Quiero prepararme y asegurarme de que los eliminaré“.

Antes de ganarse una oportunidad en la UFC, Nickal obtuvo una victoria en la promoción iKon FC 3 de Masvidal. Con sólo tres combates en su carrera, Nickal quiere ponerse a prueba y abrirse camino en la escala del peso medio.

O’Malley pasó por una serie de oponentes no clasificados antes de su victoria sobre Petr Yan en UFC 280. El resultado es una probable oportunidad por el título el próximo año. El resultado es una probable oportunidad por el título tras un metódico camino hacia la cima.

Nickal cree que puede competir contra los mejores al principio de su carrera en las MMA, pero quiere tener la oportunidad de demostrar que puede ganarse un puesto en el escenario más importante de este deporte.