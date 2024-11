El aspirante al peso medio de la UFC Bo Nickal ha seguido defendiendo su actuación del sábado por la noche, esta vez frente a lo que ha calificado de «decepcionante» comentario.

Nickal amplió sus registros profesionales perfectos de MMA y UFC en la tarjeta principal del pago por evento UFC 309 de este pasado fin de semana, superando su prueba más dura hasta la fecha en la forma de Paul Craig.

Sin embargo, el especialista estadounidense en lucha libre no fue puesto a prueba en los dominios del escocés, ya que el combate a tres asaltos se desarrolló enteramente en la pelea de pie. El público del Madison Square Garden se lo hizo saber a los dos peleadores.

Los abucheos llovieron después de la pelea y durante la entrevista de Nickal en el octágono, y sólo se amplificaron cuando el invicto púgil de 185 libras rechazó las quejas de los aficionados y expresó su alegría por su actuación. Resulta que el público no era el único que tenía una opinión con la que Nickal no estaba de acuerdo…

Durante una aparición en el episodio del lunes de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, Nickal tuvo problemas con los comentaristas de la jaula después de ver de nuevo su victoria sobre «Bearjew» en la ciudad de Nueva York.

Nickal parecía particularmente frustrado por Daniel Cormier aparentemente descartando sus posibilidades contra Khamzat Chimaev basado en esa actuación.

«El comentario y sólo escuchar la forma en que estaban viendo la pelea, me hizo sentir como que no sabían lo que estaba pasando tanto», dijo Nickal. «Porque todos aquellos con los que he hablado, gente en la que confío y que son francos conmigo, decían: “Hombre, has dejado fuera de combate a ese tipo”. Dominación. Fue una pelea impecable’. Luego, oír a ‘DC’ decir cosas como: ‘Oh, no está preparado para Khamzat [Chimaev]’. Creo que intentaba ser respetuoso, pero quizá también bajarme los humos. Fue extraño oírlo.

«Fue un poco decepcionante oír esos comentarios de gente a la que respeto mucho. ¿Qué les pasaba por la cabeza? Me hace sentir como si no supieran lo que estaba pasando», continuó Nickal. «Es confuso porque me digo: ‘Espera, ¿qué? ¿Cómo sacas eso de ahí?’ En realidad ni siquiera me han tocado. Es una locura».

Cormier no fue el único que compartió ese sentimiento – y recibir la respuesta de Nickal poco después. El ex retador al título de peso welter y contendiente de peso medio Darren Till sugirió lo mismo de una manera más colorida en las redes sociales. El luchador condecorado dio una respuesta corta y dulce, adjuntando un GIF de la derrota por nocaut de «The Gorilla» ante Jorge Masvidal en 2019.