Bo Nickal cree puede vencer a Pereira y Adesanya

The Lord of Darkness

Basándose en lo que vio, Bo Nickal cree que podría imponer su lucha contra Alex Pereira e Israel Adesanya. Nickal aún tiene que demostrar su valía en MMA, pero su historial de lucha lo hace confiar en que podría vencer a cualquiera en la división de peso mediano.

Nickal, tres veces campeón nacional de lucha libre de la División I de la NCAA y tres veces campeón de Big Ten en Penn State, ha superado a su competencia hasta ahora. Tiene marca de 3-0 en su carrera profesional de MMA con tres finales rápidos en la primera ronda , y aún tiene que absorber un golpe.

Al ver la pelea por el título más reciente en su división, en la que Pereira destronó a Adesanya con un nocaut técnico en el quinto asalto para ganar el cinturón, Nickal (3-0 MMA, 0-0 UFC) no quedó muy impresionado con la lucha que se mostró desde ambos hombres.

“Diría que es una pelea relativamente, no voy a decir una pelea ‘fácil’, porque es peligroso. Pero en lo que respecta a los estilos, ese es un gran enfrentamiento para mí. He visto su pelea un par de veces, y la lucha (es donde yo ganaría). Los sorprendentes intercambios son súper impresionantes, eso es evidente. Son delanteros absolutamente de élite. Pero cuando se encuentran, es casi divertido.

“Como, me estoy riendo de cómo se mueven y lo que están haciendo y esas cosas. Y tal vez se sientan así por mí cuando estoy golpeando almohadillas y golpeando la bolsa y esas cosas. Pero siento que, si agarro a cualquiera de esos tipos, no les iría bien. Y creo que todo el mundo lo sabe, así que no es algo que sea una declaración impactante o que sea bastante extravagante, en mi opinión”.

Nickal hace su debut promocional cuando abre la cartelera principal de UFC 285 contra Jamie Pickett (12-8 MMA, 2-4 UFC) el 4 de marzo en T-Mobile Arena en Las Vegas.