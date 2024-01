Bo Nickal: «Chimaev no merece oportunidad titular»

Bo Nickal ve a Khamzat Chimaev peleando por el oro de UFC en su próxima pelea, a pesar de no pensar que merece la oportunidad por el título.

El prospecto de peso mediano de UFC está convencido de que UFC le dará a Chimaev la oportunidad de competir por el cinturón en su próxima salida, incluso si eso significa que no es el próximo retador inmediato del campeón Dricus Du Plessis. Nickal ve a Adesanya como el favorito para la siguiente oportunidad en las 185 libras, pero después de eso, ve a Chimaev teniendo su turno.

«Supongo que harán Adasanya, pero en algún momento le darán a Khamzat una oportunidad por el título. No creo que tenga que pelear nuevamente hasta que tenga una oportunidad por el título.

“¿Creo que se merece eso? No. No creo que haya peleado contra un solo 85er. Ha peleado menos contra 85ers que yo y mis muchachos ya ni siquiera están en el roster”.

En términos de la pelea por el título de peso mediano del fin de semana pasado en UFC 297 en Toronto, Nickal pensó que Strickland hizo lo suficiente para retener su cinturón, aunque reconoce que fue una pelea muy reñida.

“Lo tenía 3-2 Sean. Pensé que Sean ganó (los rounds) 1, 2 y 5. El round 2 fue el más cuestionable para mí. Realmente podría haber sido cualquier cosa, pero sentí que Sean lo superó. Creo que claramente ganó las rondas 1 y 5. Creo que Dricus claramente ganó las rondas 3 y 4, así que fue básicamente lo que dije. Mucha gente me preguntaba: ‘Oh, ¿cómo va a ser la pelea?’ y yo dije: ‘Amigo, es una pelea 50-50’. Actualmente la proporción es 50-50”.

“Sean, no lo veo como un tipo con poder de nocaut y no tiene derribos. Él saldrá y te boxeará y tendrá una buena defensa. Supongo que Dricus tiene un poco más de potencia de fuego. Tiene tiros un poco más salvajes, tiene más lanzamientos de poder, ataques más variados y tiene más derribos. Ambos son tipos duros y llegaron en forma. Definitivamente Strickland no puso el ritmo que normalmente lleva, no sé por qué. Quizás sea la presión de ser campeón, quizás no tuvo un buen campamento. Sea lo que sea, no tenía el ritmo normal que suele tener”.