Bo Dallas: «Ser Uncle Howdy me recuerda a mi hermano»

Bo Dallas regresó a la WWE en el 2022 e interpretó el papel de Uncle Howdy, un personaje que surgió junto con el regreso de Bray Wyatt a la compañía, y que llegó para atormentarlo como una figura misteriosa y espeluznante. Tras el trágico fallecimiento de Bray Wyatt el año pasado, Dallas ha continuado con el papel como parte de la facción Wyatt Sicks, manteniendo vivo el legado de su hermano. De hecho, el propio Dallas confirmó que Wyatt seleccionó a cada uno de los miembros del grupo que ahora lidera.

► Uncle Howdy, un homenaje a Bray Wyatt

Durante una entrevista reciente con Headlock, Bo Dallas reflexionó sobre la naturaleza profundamente personal de interpretar a Uncle Howdy y cómo se alinea con los intereses que compartía con Wyatt, mencionando que este es el más creativo para él. Dallas enfatizó que tanto él como su hermano siempre se sintieron atraídos por los elementos extraños, inquietantes e inquietantes de la narración, algo que estaba emocionado de finalmente explorar con su personaje actual.

«Nunca tuve la oportunidad de hacer eso. Ambos tomamos caminos diferentes y ahora tengo esta oportunidad. Siempre vi lo que Windham estaba haciendo y eso es lo que a ambos nos gusta, pero yo no estaba en eso. No tuve la oportunidad de hacerlo. Ahora que lo hago, como dije, me siento como un niño pequeño jugando y todavía siento que tengo a mi hermano conmigo y es increíble”.

Bo Dallas ha encontrado un segundo aire en la WWE con la interpretación de Uncle Howdy. Si bien la facción que actualmente lidera, Wyatt Sicks, causó gran impacto en su debut hace unos meses, de momento han realizado apariciones más discretas, pero igual de inquietantes, tal como las hacía Bray Wyatt en su momento, cuyo legado sigue vigente hasta el día de hoy.