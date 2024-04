Bo Dallas regresaría pronto a WWE como Uncle Howdy

Recientemente, WWE lanzó en Peacock el documental Bray Wyatt: Becoming Immoral, y allí se hizo un gran repaso a la vida y obra del fallecido Bray Wyatt. Sin embargo, lo que más allá la atención fue que en los segundos finales del mismo, apareció Uncle Howdy y dijo «¡Run!», la frase que solía decir Bray Wyatt y The Fiend.

Pues bien, parece ser que esto fue hecho como una manera de decir a los fans que Unclew Howdy volverá a WWE muy pronto. Así lo ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, en una reciente actualización en torno al caso. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Al final del documental sobre Bray Wyatt, hay una escena después de los créditos donde la linterna se enciende nuevamente y Tío Howdy está en el fondo con una voz que dice «corre».



«Fightful ha confirmado que no fue solo una insinuación… Al final del recientemente lanzado documental sobre Bray Wyatt, hay imágenes familiares. En el característico estilo ominoso de Bray Wyatt, hay un video que probablemente esté insinuando el futuro.

«Hay una linterna que se desplaza, antes de escuchar una voz que dice ‘corre’. Luego vemos la silueta de una figura. Buenas noticias están en camino sobre eso.

«Fuentes de la WWE han dicho a Fightful que es un avance del eventual regreso de Bo Dallas. No sabemos cuándo será eso, pero fue una inclusión deliberada. Tampoco hemos averiguado cómo podría ser un regreso hasta ahora».

Recordemos que Bo Dallas, hermano de Bray Wyatt, es el Uncle Howdy. Ya vremos de qué manera puede triunfar bajo sus propios términos en WWE, a la vez quer inde homenaje a su hermano. Este es el video con el momento de la aparición del Tío Howdy en el documental de Bray Wyatt:

