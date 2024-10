Bo Dallas: «No soy yo cuando sale Uncle Howdy»

Recientemente, nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de cómo siente Bo Dallas a su hermano Bray Wyatt cuando sale al escenario de WWE como Uncle Howdy: «Nunca tuve la oportunidad de hacer eso. Ambos tomamos caminos diferentes y ahora tengo esta oportunidad. Siempre vi lo que Windham estaba haciendo y eso es lo que a ambos nos gusta, pero yo no estaba en eso. No tuve la oportunidad de hacerlo. Ahora que lo hago, como dije, me siento como un niño pequeño jugando y todavía siento que tengo a mi hermano conmigo y es increíble”.

Embed from Getty Images

► Uncle Howdy no es Bo Dallas

Cómo siente a su hermano pero también cómo se siente él abordó en dicha entrevista con Headlock. Él no se siente como Bo, ni como Taylor Rotunda.

«Muchas emociones. Sabía que iba a volver a la lucha libre. Como dije, justo antes de la muerte de Windham, estábamos tan emocionados con esto que sentíamos que necesitábamos regresar. Cuando él falleció, obviamente necesité un tiempo. Pero mientras procesaba eso, sabía que tenía que volver por él. Obviamente, todo eso estaba en mi mente, pensamientos sin fin. ¿Puedo hacer esto? ¿Cómo será? Pero en esa noche y en cada noche desde entonces, cuando escucho esa música, siento que él está conmigo. De verdad lo siento así. Cualquier duda o miedo, me gusta el cambio. Es como si él me diera la fuerza para hacerlo. Es más fuerza de la que he tenido en cualquier otra ocasión en la lucha. Cuando salgo, creo en ello tanto que ni siquiera soy la misma persona allá afuera. Soy más Tío Howdy que Bo Dallas o Taylor Rotunda. Si tuvieras una conversación conmigo allí afuera, no sería la misma persona con la que estás hablando ahora.»

Embed from Getty Images