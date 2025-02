Bo Dallas no estuvo programado para Royal Rumble

Bo Dallas, también conocido como el Uncle Howdy, no aparecen en WWE desde que en diciembre pasado, fueran acabados por Akam, Rezar, Karrion Kross y The Miz. Pues bien, recientemente hubo una interesante actualización acerca de ellos.

Y es que se ha podido saber que el Uncle Howdy nunca estuvo programado para aparecer en el Royal Rumble 2025, así como tampoco, ningún miembro de The Wyatt Sicks. Esto lo ha reportado Mike Johnson de Pro Wrestling Insider.

Recordemos que en enero se supo que el equipo liderado por el Tío Howdy y conformado por Abby the Witch (Nikki Cross), Dexter Lumis, Erick Rowan y Joe Gacy, habían sido trasladados a SmackDown. Por ahora, no se sabe qué pasará con ellos.

Tampoco se sabe el motivo de su ausencia de las pantallas televisivas. Lo único cierto es que Uncle Howdy ha estado activo en su cuenta oficial de X, antes Twitter, con mensajes bastante crípticos, además de reaccionar al regreso de Alexa Bliss en el Royal Rumble 2025, reviviendo la teoría de que Bliss podría ser la tan nombrada y misteriosa Sister Abigail.

Además, se pudo saber que Cross y Lumis estuvieron en Indianápolis, en la arena donde se llevó a cabo el Royal Rumble 2025, pero, finalmente, no aparecieron. Bo Dallas no estuvo en Indianápolis, pues nunca estuvo programado para aparecer allí. Tocará esperar un poco más para ver al grupo debutar en SmackDown.

«Ahí estás… expresando que es genial verla de regreso una vez más, y algunos de ustedes se vuelven locos con los comentarios raros de fanático empedernido y simps».

«¿Empatía… no es un concepto interesante?

«Déjame preguntarte, ¿dónde está tu empatía por los demás? Juzgas, pero odias ser juzgado. Ese pedestal en el que te subes no durará para siempre. Un día recibirás el mismo trato».

— Uncle Howdy (@UncleHowdy_) February 5, 2025