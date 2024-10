Bo Dallas, el hombre detrás de Uncle Howdy y hermano de Bray Wyatt, revela que este fue quien eligió a quienes integran con él la facción The Wyatt Sicks. El fallecido luchador quería trabajar con cada uno de ellos: Erick Rowan, Nikki Cross, Dexter Lumis y Joe Gacy. El líder del grupo lo cuenta en USA Today.

► Bray Wyatt eligió a cada miembro de los Sicks

“No sabía si quería continuar sin mi hermano, pero a medida que esto avanzaba, me di cuenta de que él está conmigo más que nunca. Siempre amé la lucha libre, pero pensé que tal vez la muerte de mi hermano me había quitado eso, pero ha sido todo lo contrario. Me nutro de ese momento cuando suena la música y salgo, y puedo sentir a Windham aún conmigo”.

“El mundo tiene la oportunidad de ver que, aunque ya no esté, sus ideas y su legado siguen adelante. Todo lo que ha pasado hasta la fecha y lo que sigue adelante, si no es una idea de Windham, tiene una parte de su idea”.

“Él quería trabajar con ellos. Los eligió personalmente por razones que casi ni yo comprendo. Como que simplemente vio algo y sintió algo en ellos”.

“Solo tendrán que esperar y ver. Los Wyatt Sicks apenas están comenzando. Tenemos mucho trabajo por hacer”.

“Cuando estábamos hablando y desarrollando todas estas ideas, muchas veces él simplemente decía: ‘tú solo prepárate, amigo, prepárate’. Tal vez era una visión que él tenía, no lo sé. Pero solo refuerza que esto es exactamente lo que debo estar haciendo por él, porque sé que esto es lo que él quiere”.

“Siento el amor de todos los que ven esto y que forman parte de esto, porque no se trata solo de mí, es de todos. Todos están en esto por Bray”.