Bo Dallas avisa de sorpresas con The Wyatt Sicks

The Wyatt Sicks han encontrado un nuevo objetivo en WWE: The Final Testament. Uncle Howdy, Joe Gacy, Nikki Cross, Dexter Lumis y Erick Rowan anda detrás de Karrion Kross, Akam, Rezar y Scarlett, y también The Miz, a quien han secuestrado. De momento, la historia está comenzando en Raw. Anteriormente, quienes están continuandon con el legado de Bray Wyatt estuvieron rivalizando con American Made y haciendo sufrir a Chad Gable, The Creed Brothers e Ivy Nile.

► Wyatt Sicks, se vienen sorpresas

En espera de ver cómo seguirá la nueva trama, Bo Dallas advierte de que van a tomar caminos que nadie espera en WWE:

«Volverá a ese punto», comienza diciendo el líder de la facción a Shakiel Mahjouri de CBS Sports. «Habrá altibajos. Regresaremos más explosivos que nunca y mantendremos la vibra y la sensación que todos han visto. Tomará giros que nadie verá venir. Creo que el futuro es muy emocionante y se ve muy, muy prometedor para los Wyatt Sicks«. Cuando le preguntaron con qué frecuencia cree que el grupo debería luchar, Bo dijo: «Siempre que necesiten eliminar a alguien. Cuando los Wyatt Sicks lo consideren necesario. Podemos hacerlo todos los días de la semana, si es necesario.»

Luchar es precisamente lo que le preocupa a Bully Ray:

“Cuando la Familia Wyatt comenzó, se trataba de Bray Wyatt, Braun Strowman, Erick Rowan y (Luke Harper). Esos eran cuatro hombres que se unieron; no eran tan llamativos como estos nuevos personajes. Cuando apareció The Fiend, que era extremadamente llamativo, mi preocupación era: ¿qué sucede cuando suena la campana? Y eso pareció afectar al personaje de The Fiend; vimos lo que sucedió en Hell in a Cell con Seth Rollins. Así que, cuando debutaron los Wyatt Sicks, tuve exactamente la misma sensación sobre ellos. Si Karrion Kross y The Final Testament alguna vez dejaran a los Wyatt Sicks en el suelo, creo que obtendrías más simpatía por este grupo y ahí tienes tu historia«.

