Blue Panther se medirá a Chris Ridgeway en Global Wars UK

No me atrevería a decir que Blue Panther está en la recta final de su carrera competitiva, viendo cómo se maneja entre las doce cuerdas con 64 años. Pero en base a tal edad, podría aventurarme a decir que sí… Y precisamente tal pozo de la eterna juventud le permite a Panther vivir un otoño competitivo muy dulce, con una popularidad reimpulsada a través del «crossover» CMLL–AEW, descubierto hoy por muchos seguidores noveles.

Así que aprovechando esta candencia, RevPro ha conseguido programarlo para la primera jornada de su aniversario, Global Wars UK, donde convergerán luchadores de la casa británica, del CMLL, de NJPW y de ROH. Panther nunca ha competido bajo los focos de RevPro, y en su primera implicación tendrá enfrente importante reto, Chris Ridgeway, experimentado gladiador cuya técnica lo convierte en una auténtica horma del zapato para «el Maestro Lagunero».

► RevPro XIII Anniversary: cartel provisional

Global Wars UK constituirá la primera parte del 13 aniversario de RevPro, a celebrarse desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), con una segunda parte 24 horas después, el 23 de agosto, desde el mismo recinto. He aquí todo lo anunciado hasta ahora para este prometedor fin de semana.

[Global Wars UK]

[Segunda noche del 13 Aniversario]

🚨Friday August 22nd

Crystal Palace National Sports Centre

Global Wars UK CHRIS RIDGEWAY takes on wrestling legend BLUE PANTHER 🎟️ https://t.co/PMi78nCtsS pic.twitter.com/XQsgwwvbex — Revolution Pro (@RevProUK) August 14, 2025