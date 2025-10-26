Como dio cuenta mi compañero en SUPERLUCHAS Jon Duarte, el más reciente show de MLW, Symphony Of Horrors, se emitió ayer vía YouTube para el mundo luchístico, grabado el pasado día 4 desde la Thunder Studios Arena en Long Beach (California, EEUU).

Y para no faltar a la costumbre, estrellas del CMLL fueron los principales protagonistas de la velada. En concreto, tres: Blue Panther, Místico y Templario.

Panther logró retener el Campeonato Nacional de Peso Abierto MLW ante otras dos máscaras conocidas de «la Seria y Estable», Atlantis y Rugido, al hacer rendir al Depredador con una Fujiwara en una lucha en torno a los 9 minutos de duración.

Como quinto punto del cartel, Templario también defendió exitosamente (por tercera vez) su oro, el Campeonato Mundial de Peso Medio MLW, frente a su compatriota Virus, que cayó al ser puesto de espaldas planas luego de una tremenda quebradora en menos de 10 minutos de duelo.

Mientras, para cerrar la noche, hubo semifinal de la Opera Cup 2025, donde Místico se impuso a Austin Aries, quien lo había atacado durante el epílogo del anterior show de MLW, Slaughterhouse, tras dos planchas por encima de la tercera cuerda en algo más de un cuarto de hora de batalla. La final de la Opera Cup 2025 se decidirá entre Místico y Volador Jr., quien batió a Satoshi Kojima durante el show que nos ocupa.

► Resultados MLW Symphony Of Horrors

Seguidamente, todo lo que dio de sí MLW Symphony Of Horrors.

CAMPEONATO NACIONAL DE PESO ABIERTO MLW: Blue Panther (c) derrotó a Rugido y Atlantis para retener el título .

. Shotzi Blackheart derrotó a Brittnie Brooks .

. SCRAMBLE: Diego Hill derrotó a Ikuro Kwon, Magnus, Stigma y Okumura .

. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MLW: Mads Krule Krügger y Matt Riddle (c) derrotaron a The Skyscrapers (Donovan Dijak y Bishop Dyer) por DQ , luego de que Alex Hammerstone atacara a Riddle.

, luego de que Alex Hammerstone atacara a Riddle. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO MEDIO MLW: Templario (c) derrotó a Virus para retener el título .

. SEMIFINAL DE LA OPERA CUP: Volador Jr. derrotó a Satoshi Kojima .

. SEMIFINAL DE LA OPERA CUP: Místico derrotó a Austin Aries.

MISTICO ADVANCES to the Opera Cup Finals!



The lucha legend will look to capture the prestigious cup once again when he meets @VoladorCMLL during the #MLW + @DonGatoTequila Live Special on Nov. 20 in Charleston, SC!@caristicomx @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/a6ULyM154r — MLW (@MLW) October 26, 2025