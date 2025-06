Parecía estar esperando ROH a emitir su primer show vía HonorClub tras todo lo sucedido en la Arena México una semana atrás. Cuando muchos se impacientaban ya por la falta de concreciones para Supercard of Honor, en las últimas horas, de una tacada, cuatro combates se confirmaron. Y los cuatro, de carácter titular.

Primeramente, Athena pondrá sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil ROH ante Thunder Rosa, cuando hace apenas un par de días recogimos vía Dave Meltzer que este encuentro se daría en All In: Texas. Me resisto a pensar, de todos modos, que Athena no tenga presencia allí.

El equivalente varonil, portado por Bandido, también se defenderá, tras un reto que propuso Konosuke Takeshita. Sólo existe un precedente entre ellos, durante el episodio de Rampage del 16 de junio de 2023, donde el nipón se impuso.

Mientras, Dustin Rhodes y Sammy Guevara, como buenos «Hijos de Texas» que son, igualmente se jugarán sus estatus; véase, el Campeonato Mundial de Parejas ROH. The Infantry y Top Flight colisionarán la próxima semana en ROH para concretar retadores.

Y en un añadido muy especial, dado que Blue Panther logró que Lee Moriarty se rindiera, «El Maestro Lagunero» tendrá revancha, pero ahora con el Campeonato Puro ROH en liza. Será la primera vez del veterano en un PPV de la promotora estadounidense.

Desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU), el próximo 11 de julio, está prevista la celebración de ROH Supercard of Honor 2025, cuyo menú provisional se presenta así.

The ROH Women’s World Title is on the line at Supercard of Honor as the current and longest-reigning champion @AthenaPalmer_FG defends against @thunderrosa22!



Watch Supercard of Honor EXCLUSIVELY on Honor Club at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/cRll2pstL2