Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico, en terapia intensiva pero estable

El mundo de la lucha libre mexicana se mantiene en alerta luego de que Blue Demon Jr. fuera hospitalizado tras un accidente automovilístico ocurrido en las primeras horas de este lunes. De acuerdo con un comunicado difundido en sus redes sociales, el gladiador se encuentra bajo cuidados intensivos, pero estable y fuera de peligro.

El equipo del luchador informó que su estado de salud evoluciona positivamente y que permanecerá bajo estricta observación médica durante los próximos días para asegurar su recuperación completa.

► Blue Demon Jr. estable tras el accidente, pero en terapia intensiva

En el mensaje oficial, el entorno de Blue Demon Jr. agradeció las muestras de cariño y apoyo de los aficionados, al tiempo que pidió respeto por la privacidad del luchador y su familia. “Estamos agradecidos por las muestras de apoyo y confiamos en que pronto será el propio Blue Demon Jr. quien comparta noticias sobre su recuperación”, expresó el comunicado.

► ¿Cómo evoluciona la salud de Blue Demon Jr.?

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el accidente ni el hospital donde se encuentra internado. Su equipo aseguró que cualquier actualización sobre su estado será difundida exclusivamente a través de los canales oficiales del enmascarado.