Blue Demon Jr. fue dado de alta tras accidente de auto

El ícono de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr., atraviesa un momento delicado después del accidente automovilístico que sufrió a finales de octubre. Tras varios días en terapia intensiva, el heredero de la máscara azul reapareció ante los medios para agradecer las muestras de cariño y el trabajo del personal médico que lo ayudó en su recuperación.

En sus primeras declaraciones, el heredero de la máscara azul se mostró agradecido por poder contar la experiencia. “Hay muchos sentimientos encontrados. Tengo mucha presión porque me ausenté de algunas plazas y nunca había faltado a mi trabajo, pero física y emocionalmente me siento bien”, comentó.

Acompañado de su hijo al abandonar el hospital, Blue Demon Jr. reconoció que esta pausa le ha permitido valorar el tiempo con su familia. “Me pongo en manos de los médicos; ellos decidirán el tiempo en el que pueda volver a trabajar. Pienso descansar y recuperar tiempo con mi familia. Hay Blue Demon para rato”, aseguró con una sonrisa, visiblemente emocionado.

► ¿Qué heridas tuvo Blue Demon Jr. tras su accidente?

El doctor Mario García, responsable de su atención médica, confirmó que el luchador está lo suficientemente estable para continuar su tratamiento fuera del hospital, aunque permanecerá en observación.

“Fue un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo. En tres meses debemos revisar que no haya hemorragias ni complicaciones antes de pensar en su regreso”, explicó.

► Posible impacto en su gira de despedida

Antes del accidente, el enmascarado había comenzado los preparativos para una gira de retiro en 2026, con la que planeaba cerrar con broche de oro su trayectoria. Sin embargo, su recuperación podría modificar los tiempos previstos. Por ahora, todo se mantiene en reserva hasta que los médicos determinen su alta definitiva.

► La prioridad es su salud

Mientras tanto, Blue Demon Jr. se enfocará en su rehabilitación y en disfrutar de su familia. “Estoy vivo y eso es lo más importante”, dijo el gladiador. Su regreso al ring dependerá de su evolución, aunque la esperanza y el cariño de los fanáticos lo impulsan a mirar hacia adelante.