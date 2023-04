Black Label Pro Wrestling es una de las promociones independientes más reconocidas del estado de Indiana, en el medio oeste de Estados Unidos. También Independent Wrestling Association Mid-South. E igualmente encontramos otras no tan conocidas como New Era Wrestling o New Wave Professional Wrestling. Pero con la que nos ocupa ahora nos vamos hasta Berwyn, Illinois, pues allí realizó su evento más reciente, BLP 2 Cold 2 Hold, en la arena Berwyn Eagles Club. Otra manera de comprobar la grandeza de esta compañía es los luchadores y luchadoras con los que cuenta en sus eventos; en este nuevo: Billie Starkz, Skye Blue y Lee Moriarty, los tres de AEW.

BLP IN BERWYN 11 huge matches TOMORROW at the Berwyn Eagles Club! April 29, 2023

2pm CST

Live on FITE TV

Vamos primero con los resultados de los combates:

Dan The Dad venció a Trik Davis

Alec Price vs. Cole Radrick terminó sin resultado

Campeonato Midwest BLP : Joshua Bishop (c) venció a Shigehiro Irie

: Joshua Bishop (c) venció a Shigehiro Irie Twist And Flip (Darren Fly y Nate Kobain) vencieron a Latinos Most Wanted (Koda Hernandez y Sabin Gauge)

Lee Moriarty venció a Shazza McKenzie

2 Cold Scorpio, Isaiah Moore y Tre Lamar vencieron a The Bang Bros (August Matthews y Davey Bang) y Jordan Oliver

Crash Jaxon venció a Trevor Outlaw

Rachel Armstrong venció a Sandra Moone

Levi Everett (con Alice Crowley y Frank The Clown) venció a Calvin Tankman en una lucha sin descalificación

Brogan Finlay venció a Matt Brannigan

Campeonato de Peso Completo BLP: Cole Radrick venció a Billie Starkz, Alec Price y Skye Blue para ganar el título

Y a continuación vemos unas cuantas imágenes:

Shigehiro Irie!!! Fun show so far. Irie vs Bishop and Moriarty vs Shazza have been the pre-intermission highlights.

I'd buy stock in Rachel Armstrong. Going to be a star. Plus I like jamming to her Elton theme

