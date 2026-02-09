«Blood King» primera camiseta de Killer Kross a la venta en MLW

El pasado jueves 29 de enero 2026, Killer Kross se convirtió en el nuevo Campeon Mundial Peso Completo MLW, al sobrevivir a otros 39 participantes del Battle Riot VIII, celebrado desde el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida, y transmitido gratis por Youtube el dia 5 de febrero.

Para celebrar su hazaña Major League Wrestling, ha lanzado la camiseta «Blood King» de Kross, haciedo referencia a su victoria en el evento, la cual describimos a continuación.

► Detalle de la camiseta «Blood King» de Killer Kross

La camiseta Killer Kross “Blood King” es de color negro sólido, sin degradados ni adornos innecesarios. El fondo oscuro funciona como un lienzo austero, pensado para que el mensaje golpee de inmediato. Al centro del pecho aparece el texto “Blood King”, en color rojo, al final de las letras el diseño cada letra muestra como si goteara para hacer referencia a la sangre. Luego esta la imagen de Killer Kross con su risa macabra y el Campeonato Mundial Peso Competo en el hombro izquierdo, debajo se lee of the Battñe Riot y luego dice Campeón Mundial Peso Completo.

La camiseta está disponible en MLW en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$25.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

La camiseta no intenta ser bonita. Sino que busca transmitir amenaza, autoridad y resistencia. No se trata de un personaje glamoroso, sino una idea del luchador que hace una declaració a través del castigo y el dolor implacable.