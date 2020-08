Blaze está listo para enfrentar a Crazy Boy: "Esperaba esta oportunidad"

Una lucha ya confirmada para el evento Cantina Extrema de DTU, que se celebrará el próximo 30 de agosto, será la que enfrentará al director general de la organización, Crazy Boy, con Blaze.

Blaze nacido en Oaxaca, pero adoptado desde hace tiempo por la Ciudad de México, tocó las puertas de DTU a principios de año. Una vez que vieron su desempeño en el cuadrilátero, fue seleccionado por la compañía.

► El camino de Blaze en DTU

Su primera lucha con DTU fue en el evento Rancho de México, que fue el primero de esta empresa celebrado sin público. Fue transmitido el pasado viernes 12 de junio. Ese día hizo equipo con Aero Panther para vencer a Fight Panther y Samuray Jr.

El viernes 17 de julio se celebró A Cielo Abierto, la segunda función durante la pandemia de DTU. Blaze participó en la lucha Marcapasos Internacional, donde también participaron Brazo de Oro Jr., Brazo Celestial, Brazo Cibernético Jr, Dragón Suicida, Pesadilla, Gran Cobra y el japonés Shun Skywalker, que fue el que se llevó la victoria.

► Crazy Boy vs Blaze

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, lloviendo críticas positivas hacia el desempeño de Blaze.

Y fue precisamente Blaze quien hizo la solicitud a la gerencia general de DTU para pedir una oportunidad en la función Cantina Extrema. Posteriormente Crazy Boy, realizó una transmisión en vivo, donde dijo:

“Este es un mensaje para todos ustedes, y principalmente para Blaze, que hizo una sugerencia y una solicitud a la gerencia de DTU. Sabemos de toda su trayectoria e historial que tiene dentro de este deporte, porque leímos con plenitud el currículum que nos hizo llegar cuando pidió trabajar para nuestra empresa.

"Creemos que ha entrado con el pie derecho, y es por eso que se le han brindado diferentes oportunidades. Y en este nuevo evento que tenemos de Cantina Extrema. la gerencia de DTU, conformada por Pesadilla, Paranoiko, Black Fire, Camuflaje y un servidor, ha decidido que quien le dé esa oportunidad, que está pidiendo Blaze y mostrar todo sus profesionalismo y trayectoria sea su servidor.

"Pero sé que no será nada fácil, porque sé que se prepara día a día en diferentes modalidades y en diferentes áreas del deporte. Por eso me siento también comprometido con todos ustedes a prepararme día a día hasta que llegue la fecha en la que vean un Blaze contra Crazy Boy.

"Blaze, no te digo que te prepares, porque sé que lo haces constante con disciplina y diario. Solamente te digo que dado tu estilo diferente y mi estilo de Crazy Boy, tiene que ser una gran lucha. Así es que aquí vamos, directo a Cantina Extrema”.

► Blaze habla: "Es una oportunidad que he buscado por años"

Esto fue lo que declaró Blaze a este reportero:

"Es una oportunidad muy grande, ya que Crazy Boy no sólo es el referente de DTU, sino también de la lucha extrema. Su época en AAA dejó huella. Es una persona experimentada y no va ser nada fácil enfrentarlo. Me tengo que preparar muy duro. Es una mezcla de emociones, porque lo veía luchar en la TV, y esa canción que todos conocemos al salir los Mexican Powers... Creo que las palabras sobran.

— El estilo de lucha que has desarrollado los últimos años se parece mucho al estilo alto impacto de DTU.

"Desde un punto de vista externo, pareciera que así es, pero ya en el campo, con el talento de DTU se percibe que mi estilo es un poco diferente. Los elementos de DTU están muy bien preparados y actualizados en cuanto la lucha libre mundial. En mi caso, mi estilo se basa en mis prácticas de otros deportes de contacto, tales como el MMA, sambo y lucha olímpica".

— ¿Qué podrá esperar el público de las funciones de DTU ahora que se ha confirmado tu participación al enfrentar a Crazy Boy?

"Bueno, no sé qué pueda pasar en el ring, pero este encuentro marcaría un referente en mi carrera. Es la oportunidad que he buscado durante años, y aquí se vería si estoy preparado o no. Creo que el enfrentar en mano a mano una figura de este deporte puede darle rumbo a mi carrera para bien o para mal. Por lo tanto, puedo decirle al público que saldré a darlo todo de mí", finalizó.