Blaydes sobre el drama de Jones: «Ya lo superé»

Curtis Blaydes está harto del estancamiento en la cima de la división de peso completo de UFC, tanto que pide que la promoción siga adelante sin una de sus mayores estrellas.

Blaydes, ex aspirante al título interino de la UFC, cree que es hora de que la UFC le quite el título a Jon Jones y siga adelante con la división. Blaydes cree que esto ya era hora y que está perjudicando las carreras de muchos de los principales aspirantes, incluido él mismo.

«¿Adónde vamos sin el movimiento por el título?. Por ejemplo, eventualmente el número 5 ascenderá y conseguirá un oponente más alto, el número 4, el número 3, y así sucesivamente. Si no pelea, como dije hace un mes, me gustaría que lo despojaran. Todos lo entendemos. Es el mejor de todos los tiempos, es genial, pero si no vas a estar activo, ¿Qué haces con el cinturón en la mano? Entiendo lo que hace. Disfruta esto. Disfruta que se hable de su nombre. Ya lo superé. Ha pasado… Ni siquiera sé cuánto tiempo desde que venció a Stipe, pero ha pasado suficiente. Creo que debería ser despojado«.