Blaydes espera se reserve pelea por el título peso completo sin Jon Jones

Curtis Blaydes duda que Tom Aspinall consiga su pelea por el título de UFC contra Jon Jones. A pesar de que el campeón de peso completo Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) se negó a comprometerse con un combate de unificación de títulos contra Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC), el director ejecutivo de UFC, Dana White, reveló la semana pasada que Jones aceptó pelear contra Aspinall.

Pero que aún no se ha firmado el papeleo. El eterno contendiente Blaydes (18-5 MMA, 13-5 UFC) no se cree los rumores y cree que Aspinall acabará peleando contra Ciryl Gane (13-2 MMA, 10-2 UFC).

«Creo que probablemente Gane se quedará con el título porque no creo que Jon vaya a pelear jamás con Aspinall«.

Jones dijo en una entrevista en «Deepcut with VicBlends» que: «Si alguna vez perdiera, estaría devastado. Estaría enojado, molesto y deprimido». Blaydes no quiere seguir la narrativa de que Jones está eludiendo a Aspinall, pero cree que el más grande de todos los tiempos podría no estar dispuesto a arriesgar su legado.

«No voy a ser irrespetuoso y decir que tiene miedo. No puede tener miedo. Si es sincero consigo mismo, no ha vencido a un peso completo de primera. Venciste a Ciryl Gane, tiene fallas obvias en el agarre, y venciste a un viejo Stipe (Miocic), que estaba oxidado y te venció. Hubo momentos en esa pelea en los que un Stipe más joven quizás se aprovechó de eso. Si Jon le ganara a Tom, todos diríamos: «Vale, es el mejor de todos los tiempos, ganó el título de peso completo con razón». Creo que le ayudaría; incluso si perdiera, hermano, lo entendemos, eres viejo, no eres un peso pesado de verdad. Lo entendemos. Puedes perder. No pasa nada».