Blanchfield espera que Namajunas sea la próxima rival

Erin Blanchfield se sentó junto a la jaula en Denver mientras observaba cómo se enfrentaban dos rivales de división.

La sensación se había ido acumulando desde hacía un tiempo, pero cuando vio a Rose Namajunas derrotar a Tracy Cortez, Blanchfield (12-2 MMA, 6-1 UFC) se sintió completamente lista para volver a la pelea.

Han pasado más de tres meses desde la primera derrota de Blanchfield en UFC, una derrota por decisión unánime ante Manon Fiorot en su estado natal de Nueva Jersey.

Blanchfield no está acostumbrada a perder, por lo que no se lamenta demasiado por ello. Tuvo que volver a su psique, a su juventud, para recordar cómo lidia con la derrota, claro, pero la compartimentó.

Si hubiera tenido que hacerlo todo de nuevo, Blanchfield habría sido más paciente y se habría apegado a su plan de juego. Sin embargo, no todo fue malo.

“Siempre es raro perder cuando no estás acostumbrada a perder. Eso es algo a lo que definitivamente no estaba acostumbrada. Nunca había perdido en la UFC antes. Todo apesta. Perder, sin importar en qué nivel estés, apesta si eres alguien competitivo y alguien a quien realmente le encanta y le encanta hacerlo bien. Realmente tienes que tomarlo como lo que es.

“Hay cosas que aprender de esto. No es que me hayan dejado fuera de combate en tres segundos. Hice muchas cosas bien y otras no. Es como aprender de cualquier otra pelea. Obviamente, esa noche fue horrible. Lo he superado bastante bien. He competido toda mi vida. He perdido muchas veces antes. Simplemente no ha sido tan frecuente. Han pasado un par de años desde la última vez que perdí. Pero tengo que mantener la misma actitud que tenía cuando era un niño: seguir adelante”.

Si bien Blanchfield indicó que pelearía con cualquiera de esas oponentes potenciales, particularmente Barber, la que espera sea el peleadora que vio victoriosa en el evento principal de Denver.

“Definitivamente siento que (la próxima pelea perfecta) es contra Rose. Ella es una muy buena peleadora, así que es alguien excelente contra quien poner a prueba mis habilidades y mejorar peleando con ella. Quiero decir, ella es una ex campeona. Fácilmente podría ser el evento principal de una Fight Night. Creo que tiene mucho sentido”.

Namajunas, de 32 años, lleva una racha de dos victorias consecutivas que incluye triunfos sobre Cortez y Amanda Ribas. Blanchfield cree que podría detener ese impulso si continúa mejorando las deficiencias de la última pelea.

“Definitivamente habría un plan de juego diferente. Tendría que sentarme con mis entrenadores y ver todas las peleas y averiguar qué quiero hacer con eso. Pero siento que todo lo que he estado tratando de mejorar en lo que obviamente no pude implementar en esa pelea y simplemente mejorar en general. Ella es una peleadora completamente diferente. Es un poco más baja, viene de 115, por lo que no es una gran peleadora de 125. Creo que definitivamente habría algunas estrategias diferentes para usar en esa pelea”.