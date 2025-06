Blanchfield critica a Barber tras cancelación de pelea en UFC Vegas 107

Erin Blanchfield recuerda haber recibido la advertencia de seis minutos en el vestuario. A medida que pasaba el tiempo, incluso en el estado mental cargado de adrenalina que se produce momentos antes de una pelea, Blanchfield (13-2 MMA, 7-2 UFC) pensó que algo estaba pasando.

Según Blanchfield, Campbell le dijo que Barber (14-2 MMA, 9-2 UFC) sufrió una convulsión momentos antes de la retirada.

Mientras tanto, un equipo de transmisión, desconcertado, intentó explicar a los espectadores por qué se reproducía el video previo a la pelea, pero ningún boxeador se retiraba. Necesitaban hacer una pausa publicitaria antes de ofrecer más información.

Si bien no están claras las circunstancias exactas del problema médico de Barber, Blanchfield tuvo dificultades para asimilar la situación.

Siento que todavía no lo puedo creer. Siento que ayer no lo podía creer cuando no dio el peso, porque sabíamos de esta pelea desde enero. Podrías tener 23 kilos de más y aun así no dar el peso. Así que no dio el peso, y luego llegó el sábado. Llegó al vestuario. Yo estaba completamente lista para pelear. Se suponía que ella también debería estar lista. Supuestamente ahora tiene todos estos problemas de salud justo cuando se supone que debemos pelear. Me parece una locura. Me parece muy poco profesional. No querría volver a pelear con ella.