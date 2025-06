Blake Monroe: «WWE es el mayor logro de mi vida»

La exestrella de AEW Mariah May sigue celebrando el haberse convertido en Blake Monroe en la WWE. «The Glamour» acaba de publicar un video en su canal de YouTube en el que festeja ser una Superestrella.

«Si has seguido mi canal y me has seguido a mí, sabrás que WWE era una gran meta para mí. Desde que era una niña, todo lo que quería era ser una Superestrella de WWE, ser luchadora. Por eso empecé a entrenar: para estar en WWE. Poder sentarme aquí y decir, con 26 años, que soy una superestrella de WWE es el mayor logro de mi vida.

Vine a Estados Unidos y eso fue increíble. Realmente nunca pensé que estaría en WWE. No sé si sentía que no era lo suficientemente buena o si había otros planes para mí, porque la lucha libre es increíble y hay muchas experiencias y caminos diferentes que se pueden tomar, lo cual es genial. Me sentía un poco desanimada a finales del año pasado y no sabía que esto era una opción para mí. Empecé a entrenar de nuevo. Empecé a entrenar en Flatbacks y también en Atlanta, y me volví a enamorar de la lucha libre. Sentí que estaba de vuelta y que quería hacer mucho más. Hablé con mi representante y con personas cercanas a mí, y me dijeron: ‘Creo en ti’.

No pensé que iba a estar en WWE y todavía no me parece real. Esto es, tal vez hasta ahora, el mayor logro de mi vida: formar parte de WWE.»